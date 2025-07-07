Проста в приготуванні намазка з оселедця ще й готується з недорогих продуктів, що ще більше приваблює. Тож рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Намазка з оселедцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 2 плавлені сирки;
– 2 яйця;
– 100 грамів вершкового масла;
– майонез – за бажанням.
Приготування:
- Оселедець розберіть на філе. Разом з яйцями, сирками та вершковим маслом пропустіть через м’ясорубку або збийте блендером.
- Масу ретельно вимішайте, щоб вона вийшла однорідною. За бажанням можете додати трохи майонезу, якщо консистенція потребуватиме.
- Помістіть її на деякий час у холодильник – так буде смачніше. Можете намазувати на брускети і подавати до столу.
Смачного!
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