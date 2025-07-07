Простая в приготовлении намазка из сельди еще и готовится из недорогих продуктов, что еще больше привлекает. Поэтому рецептом делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Намазка с селедкой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 1 сельдь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– майонез – по желанию.

Приготовление:

  1. Сельдь разберите на филе. Вместе с яйцами, сырками и сливочным маслом пропустите через мясорубку или взбейте блендером.
  2. Массу тщательно вымешайте, чтобы она получилась однородной. По желанию можете добавить немного майонеза, если консистенция потребует.
  3. Поместите ее на некоторое время в холодильник – так будет вкуснее. Можете намазывать на брускетты и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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