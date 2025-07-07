Простая в приготовлении намазка из сельди еще и готовится из недорогих продуктов, что еще больше привлекает. Поэтому рецептом делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Намазка с селедкой
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 сельдь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– майонез – по желанию.
Приготовление:
- Сельдь разберите на филе. Вместе с яйцами, сырками и сливочным маслом пропустите через мясорубку или взбейте блендером.
- Массу тщательно вымешайте, чтобы она получилась однородной. По желанию можете добавить немного майонеза, если консистенция потребует.
- Поместите ее на некоторое время в холодильник – так будет вкуснее. Можете намазывать на брускетты и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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