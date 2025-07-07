Простая в приготовлении намазка из сельди еще и готовится из недорогих продуктов, что еще больше привлекает. Поэтому рецептом делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Намазка с селедкой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 сельдь;

– 2 плавленых сырка;

– 2 яйца;

– 100 граммов сливочного масла;

– майонез – по желанию.

Приготовление:

Сельдь разберите на филе. Вместе с яйцами, сырками и сливочным маслом пропустите через мясорубку или взбейте блендером.

Массу тщательно вымешайте, чтобы она получилась однородной. По желанию можете добавить немного майонеза, если консистенция потребует.

Поместите ее на некоторое время в холодильник – так будет вкуснее. Можете намазывать на брускетты и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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