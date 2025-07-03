Существует множество разновидностей гуакамоле, все зависит от того, что вы добавляете в основу, но неизменный ингредиент – авокадо. Рецептом классического гуакамоле делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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Гуакамоле – рецепт

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 авокадо;

– 1 чили;

– 2 помидора;

– 1 лук;

– 1 лайм;

– 1 пучок кинзы;

– 1 зубок чеснока;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Помидоры и лук измельчите на самые маленькие кусочки. Также кинзу и чеснок со щепоткой соли.

Чили порежьте на мелкие кусочки, но без семян. Количество перца определяйте по собственному вкусу.

Мякоть авокадо разомните вилкой. Добавьте лаймовый сок. А теперь соедините с предварительно подготовленными ингредиентами и подавайте к тостам, гренок и брускетт.

Приятного аппетита!

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