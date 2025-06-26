И сегодня 24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает приготовить оригинальный паштет из сельди. Он готовится просто, а вкусом удивляет с первого кусочка – не заметите, как надо будет делать вторую порцию.

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Закуска из сельди

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 450 граммов сельди;

– 12 вареных яиц;

– 100 – 150 граммов вареной моркови;

– 200 граммов твердого сыра;

– 200 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Яйца, сыр и морковь натрите на мелкой терке. Филе сельди нарежьте на небольшие кусочки, выложите в чашу блендера.

Добавьте к рыбе сливочное масло комнатной температуры. Взбейте их до образования гладкого и нежного пюре.

Постепенно добавьте натертые ингредиенты к смеси в блендере. Взбейте до получения консистенции пасты. В зависимости от солености сельди немного подсолите.

Переложите закуску в контейнер и поставьте в холодильник. Через час паста стабилизируется, загустеет и будет готова к подаче.

Приятного аппетита!

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