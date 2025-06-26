І сьогодні 24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати оригінальний паштет з оселедця. Він готується просто, а смаком дивує з першого шматочка – не помітите, як треба буде робити другу порцію.

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Закуска з оселедця

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 450 грамів оселедця;

– 12 варених яєць;

– 100 – 150 грамів вареної моркви;

– 200 грамів твердого сиру;

– 200 грамів вершкового масла.

Приготування:

Яйця, сир і моркву натріть на дрібній тертці. Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки, викладіть у чашу блендера.

Додайте до риби вершкове масло кімнатної температури. Збийте їх до утворення гладкого та ніжного пюре.

Поступово додайте натерті інгредієнти до суміші у блендері. Збийте до одержання консистенції пасти. Залежно від солоності оселедця трохи підсоліть.

Перекладіть закуску у контейнер і поставте у холодильник. Через годину паста стабілізується, загусне і буде готова до подачі.

Смачного!

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