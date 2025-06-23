Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою можна подавати і до святкового, і до буденного столу – гості і рідні будуть вражені. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @vistovska_cooking.
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Кабачкові сендвічі з крабовою начинкою
- Час: 30 хвилин
- Порції: приблизно 15
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 300 грамів панірування;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець – на смак.
Для начинки:
– 150 грамів крабових паличок;
– 2 плавлені сирки;
– 1 зубок часнику;
– 1 – 2 столові ложки майонезу.
Як приготувати такі кабачкові сендвічі: дивіться відео
Приготування:
- Кабачки помийте і наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Кружальця злегка підсоліть і поперчіть.
- Далі підготувати три місткості – в одну всипте борошно, в другу збиті яйця, в третю панірувальні сухарі.
- Кабачок обваляйте в борошні, яйці, в сухарях та обсмажте на розігрітій сковороді з двох боків до рум'яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб зайвий жир вбрався.
- Поки кабачки остигають, приготуйте начинку. Крабові палички, плавлені сирки та часник натріть на тертці, додайте майонез і добре перемішайте. Маса повинна бути ніжна, але не рідка.
- Далі на одне кружальце кабачка викладіть трохи начинки, накрийте другим кружальцем, і виходить кабачковий сендвіч. Зробіть так з усіма.
- Закуска смачна як у теплому, так і в холодному вигляді, але якщо подаєте з холодильника, то трохи підігрійте в мікрохвильовці.
Смачного!
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