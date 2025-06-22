Закуска знаменує собою вишуканий початок трапези. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує приготувати брускети з часниковим кремом і помідорами – смак вас приємно здивує.

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Брускети з часниковим кремом і помідорами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів помідорів чері;

– 4 зубки часнику;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– сіль – на смак;

– салатна зелень – на смак;

– 2 скибки хліба;

– олія.



Для крему:

– 50 грамів сиру "Фета";

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 70 грамів вершків 30%;

– 1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку. Помідори й часник покладіть у посуд для запікання, полийте олією й посоліть. Поставте в духовку й запікайте, щоб помідори підрум'янилися й потріскалися.

Всі інгредієнти для крему покладіть у чашу блендера й збийте все разом. Поставте крем у холодильник.

Коли помідори запечуться, дістаньте їх, щоб прохолонули. Тим часом покладіть хліб на сковорідку, щоб підрум'янився з обох боків.

Викладіть скибочки хліба на тарілку, а на них зверху покладіть крем-сир. На сир викладіть зелень салату та печені помідори з часником. Зверху можете притрусити меленим чорним перцем.

Смачного!

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