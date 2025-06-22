Закуска знаменує собою вишуканий початок трапези. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує приготувати брускети з часниковим кремом і помідорами – смак вас приємно здивує.
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Брускети з часниковим кремом і помідорами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів помідорів чері;
– 4 зубки часнику;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– сіль – на смак;
– салатна зелень – на смак;
– 2 скибки хліба;
– олія.
Для крему:
– 50 грамів сиру "Фета";
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 70 грамів вершків 30%;
– 1 чайна ложка оливкової олії.
Приготування:
- Розігрійте духовку. Помідори й часник покладіть у посуд для запікання, полийте олією й посоліть. Поставте в духовку й запікайте, щоб помідори підрум'янилися й потріскалися.
- Всі інгредієнти для крему покладіть у чашу блендера й збийте все разом. Поставте крем у холодильник.
- Коли помідори запечуться, дістаньте їх, щоб прохолонули. Тим часом покладіть хліб на сковорідку, щоб підрум'янився з обох боків.
- Викладіть скибочки хліба на тарілку, а на них зверху покладіть крем-сир. На сир викладіть зелень салату та печені помідори з часником. Зверху можете притрусити меленим чорним перцем.
Смачного!
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