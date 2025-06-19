Ця яскрава літня намазка сподобається всім без винятку. Рецептом горохового хумусу із м'ятою та фетою ділиться 24 Канал з посиланням на Ripaille Social Club.
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Гороховий хумус із м'ятою та фетою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів консервованого горошку;
– 200 грамів консервованого нуту;
– 1/2 пучка свіжої м'яти;
– сік одного лайму;
– сіль, перець – на смак;
– солодка паприка;
– 50 грамів фети;
– оливкова олія – на смак.
Приготування:
- Промийте горошок, подрібніть листя м'яти та відцідіть нут.
- Складіть у чашу блендера, посоліть, додайте спеції, сік лайму та оливкову олію. Збийте до однорідної, кремоподібної маси. За необхідності додайте ще трохи олії чи кілька ложок холодної води для ніжнішої текстури.
- Перекладіть хумус у сервірувальну тарілку. Зверху посипте розкришеною фетою. Для краси та додаткового смаку полийте невеликою кількістю олії.
Смачного!
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