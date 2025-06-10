Соковите куряче м'ясо вдало поєднується з яскравими цитрусовими нотками апельсина. Як приготувати такий салат розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Салат з куркою та апельсином

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 середній помідор;

– 1 огірок;

– 100 грамів сиру;

– 1 апельсин;

– зелень салату.



Для маринаду:

– олія;

– соєвий соус;

– паприка;

– сухий часник;

– сіль.



Для заправки:

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранатового соусу;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– 1/2 чайної ложки французької гірчиці.

Приготування:

Розріжте філе вздовж на 2 частини, додайте спеції й залиште, щоб постояло 20 хвилин.

Після цього візьміть філе й підсмажте його на сковорідці з обох сторін до готовності.

Часточки апельсина почистьте від білої шкірки. Змішайте всі інгредієнти для заправки, збиваючи їх виделкою.

Покладіть на тарілку зелень салату, очищені часточки апельсина, наріжте кубиками сир, після цього невеликими шматочками наріжте курку, помідор та огірок.

Викладіть все й полийте соусом.

Смачного!

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