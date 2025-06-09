24 Канал з посиланням на кулінарку Ольгу Рябенко ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату з огірків, з цедрою лимона і йогуртом. Приготуйте раз і вже не зможете зупинитися!
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Салат з огірків із пікантною заправкою
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів огірків;
– 1 – 2 зубки часнику;
– лимонний сік – на смак;
– 2 столові ложки йогурту або домашня сметана;
– 1 лимон;
– сіль – на смак;
– м'ята свіжа;
– оливкова олія.
Приготування:
- Огірки помийте та наріжте скибочками.
- Додайте подрібнений часник, йогурт чи сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію і листя м'яти.
- Усе ретельно змішайте – і подавайте до столу.
Готово!
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