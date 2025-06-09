24 Канал з посиланням на кулінарку Ольгу Рябенко ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату з огірків, з цедрою лимона і йогуртом. Приготуйте раз і вже не зможете зупинитися!

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Салат з огірків із пікантною заправкою

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів огірків;
– 1 – 2 зубки часнику;
– лимонний сік – на смак;
– 2 столові ложки йогурту або домашня сметана;
– 1 лимон;
– сіль – на смак;
– м'ята свіжа;
– оливкова олія.

Приготування:

  1. Огірки помийте та наріжте скибочками.
  2. Додайте подрібнений часник, йогурт чи сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію і листя м'яти.
  3. Усе ретельно змішайте – і подавайте до столу.

Готово!

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