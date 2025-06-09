24 Канал з посиланням на кулінарку Ольгу Рябенко ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату з огірків, з цедрою лимона і йогуртом. Приготуйте раз і вже не зможете зупинитися!

Читайте також 2 інгредієнти і найкращий літній салат готовий: сподобається абсолютно всім

Салат з огірків із пікантною заправкою

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів огірків;

– 1 – 2 зубки часнику;

– лимонний сік – на смак;

– 2 столові ложки йогурту або домашня сметана;

– 1 лимон;

– сіль – на смак;

– м'ята свіжа;

– оливкова олія.

Приготування:

Огірки помийте та наріжте скибочками.

Додайте подрібнений часник, йогурт чи сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію і листя м'яти.

Усе ретельно змішайте – і подавайте до столу.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і майонез з авокадо.