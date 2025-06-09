24 Канал со ссылкой на кулинара Ольгу Рябенко делится рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом. Приготовьте раз и уже не сможете остановиться!
Читайте также 2 ингредиента и лучший летний салат готов: понравится абсолютно всем
Салат из огурцов с пикантной заправкой
- Время: 5 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов огурцов;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– лимонный сок – по вкусу;
– 2 столовые ложки йогурта или домашняя сметана;
– 1 лимон;
– соль – по вкусу;
– мята свежая;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.
- Добавьте измельченный чеснок, йогурт или сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.
- Все тщательно смешайте – и подавайте к столу.
Готово!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и майонез с авокадо.