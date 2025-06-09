24 Канал со ссылкой на кулинара Ольгу Рябенко делится рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом. Приготовьте раз и уже не сможете остановиться!

Читайте также 2 ингредиента и лучший летний салат готов: понравится абсолютно всем

Салат из огурцов с пикантной заправкой

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов огурцов;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– лимонный сок – по вкусу;

– 2 столовые ложки йогурта или домашняя сметана;

– 1 лимон;

– соль – по вкусу;

– мята свежая;

– оливковое масло.

Приготовление:

Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.

Добавьте измельченный чеснок, йогурт или сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.

Все тщательно смешайте – и подавайте к столу.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и майонез с авокадо.