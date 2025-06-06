Предлагаем приготовить невероятную вегетарианскую авокадо-намазку. Понадобится всего несколько ингредиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Liga.net.
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Соус из авокадо
- Время: 3 минуты
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 спелый авокадо;
– немного соли;
– 1 ложка лимонного сока;
– 3 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Разрежьте пополам авокадо, выньте косточку и выньте мякоть. Поместите ее в чашу от блендера.
- Выжмите из лимона столовую ложку сока. Добавьте 3 столовые ложки масла. Взбейте до однородной массы.
- Посолите и еще раз взбейте блендером. Соус готов.
Его можно пробовать с чем-либо или просто ложкой. А для лучшего вкуса сверху присыпать сезамом или семенами.
Приятного аппетита!
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