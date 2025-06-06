Предлагаем приготовить невероятную вегетарианскую авокадо-намазку. Понадобится всего несколько ингредиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

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Соус из авокадо

Время: 3 минуты

3 минуты Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 спелый авокадо;

– немного соли;

– 1 ложка лимонного сока;

– 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Разрежьте пополам авокадо, выньте косточку и выньте мякоть. Поместите ее в чашу от блендера.

Выжмите из лимона столовую ложку сока. Добавьте 3 столовые ложки масла. Взбейте до однородной массы.

Посолите и еще раз взбейте блендером. Соус готов.

Его можно пробовать с чем-либо или просто ложкой. А для лучшего вкуса сверху присыпать сезамом или семенами.

Приятного аппетита!

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