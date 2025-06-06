Пропонуємо приготувати неймовірну вегетаріанську авокадо-намазку. Знадобиться всього декілька інгредієнтів, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net.
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Соус з авокадо
- Час: 3 хвилини
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 стиглий авокадо;
– трохи солі;
– 1 ложка лимонного соку;
– 3 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Розріжте навпіл авокадо, вийміть кісточку й вийміть м'якуш. Помістіть її у чашу від блендера.
- Вичавіть з лимона столову ложку соку. Додайте 3 столові ложки олії. Збийте до однорідної маси.
- Посоліть й ще раз збийте блендером. Соус готовий.
Його можна куштувати з будь-чим або просто ложкою. А для кращого смаку зверху присипати сезамом або насінням.
Смачного!
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