Його зазвичай називають майонезом, але правильніше було б казати соус. Він виготовлений з авокадо та чудово поєднується з усім. Намазаний на хліб, политий на салати, змішаний з пастою чи просто прямо з ложки – не важливо, бо смачно однаково.