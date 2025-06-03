Наприклад, зробити паштет з рибної консерви та кисломолочного сиру. Рецептом намазки, яка зробить ваші бутерброди оригінальними, ділиться 24 Канал з посиланням на Сенсація.

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Паштет з горбуші й сиру

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 банка горбуші у власному соку;
– 0,5 пучка запашного свіжого кропу;
– 100 грамів вершкового масла;
– 150 грамів дрібнозернистого кисломолочного сиру;
– перець та сіль – на смак.

Приготування:

  1. Дістаньте з банки горбушу. Приберіть з неї усі кістки та зніміть шкірку. Викладіть консерву на окрему тарілку та добряче розімніть виделкою.
  2. Далі викладіть консерви в глибоку місткість. Додайте кисломолочний сир та вершкове масло кімнатної температури.
  3. Подрібніть кріп на обробній дошці та додайте його в миску до інших інгредієнтів.
  4. Посоліть рибну пасту на смак, додайте трохи чорного перцю. Ретельно перемішайте і поставте до холодильника на 1 – 2 години, щоб намазка настоялася.

Готово!

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