И готовится всего за несколько минут. Рецептом салата из пекинской капусты и копченой курицы делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

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    Салат из пекинской капусты и копченой курицы

    • Время: 10 минут
    • Порции: 2 – 4

    Ингредиенты:
    – 500 граммов пекинской капусты;
    – 1 копченое бедрышко.

    Для заправки:
    – 30 миллилитров соевого соуса;
    – 2 столовые ложки майонеза;
    – 1 чайная ложка горчицы;
    – 1 зубчик чеснока.

    Приготовление:

    1. Пекинскую капусту избавьте от твердой серединки, а мягкие листочки нарежьте не очень тоненькой соломкой.
    2. Окорочок избавьте от косточки и нарежьте на кубики. Смешайте 2 основных ингредиента.
    3. В отдельной посуде соедините соевый соус, майонез и горчицу. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Тщательно перемешайте до однородности.
    4. Заправьте салат полученной заправкой, перемешайте и подавайте к столу.

    Готово!

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