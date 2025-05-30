Если вы еще не удивляли таким салатом своих родных, то исправьте это немедленно. Рецептом салата с копченым куриным филе и сухариками делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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Салат с копченым куриным филе и сухариками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного копченого филе;

– 150 граммов сыра;

– 3 яйца;

– 250 граммов помидоров;

– 3 – 4 ломтика рыхлого хлеба;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– 0,5 чайной ложки горчицы.

Приготовление:

Нарежьте кубиками сыр, яйца, помидоры и копченое куриное филе.

Хлеб тоже нарежьте кубиками и положите на разогретую с оливковым маслом сковородку. Добавьте к хлебу соль, паприку и сушеный чеснок. Обжарьте до хруста и золотистой корочки.

Добавьте к салату соль и перец и заправьте майонезом, или сметаной с горчицей.

Переложите салат на тарелку, сверху выложите сухарики. Подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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