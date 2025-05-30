Якщо ви ще не дивували таким салатом своїх рідних, то виправте це негайно. Рецептом салату з копченим курячим філе і сухариками ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Салат з копченим курячим філе і сухариками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого копченого філе;

– 150 грамів сиру;

– 3 яйця;

– 250 грамів помідорів;

– 3 – 4 скибочки пухкого хліба;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець, паприка, сушений часник – на смак;

– 2 – 3 столові ложки майонезу або сметани;

– 0,5 чайної ложки гірчиці.

Приготування:

Наріжте кубиками сир, яйця, помідори та копчене куряче філе.

Хліб теж наріжте кубиками й покладіть на розігріту з оливковою олією сковорідку. Додайте до хліба сіль, паприку й сушений часник. Обсмажте до хрумкості й золотистої скоринки.

Додайте до салату сіль та перець й заправте майонезом, або сметаною з гірчицею.

Перекладіть салат на тарілку, зверху викладіть сухарики. Подавайте на стіл.

Смачного!

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