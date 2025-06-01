Он идеально подойдет как легкий обед в жаркий день, и как дополнение к мясным блюдам на пикнике. Рецептом летнего салата делится 24 Канал со ссылкой Radioclub.

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Летний салат

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 1 маленький кабачок;

– 4 – 5 помидоров черри;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– морская соль и зелень – по вкусу.

Приготовление:

Огурец и кабачок нарежьте овощечисткой на полоски. Помидоры порежьте на половинки.

Зелень мелко порежьте, залейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Дайте настояться 10 минут.

Смешайте овощи и заправьте салат смесью из зелени. Посолите по вкусу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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