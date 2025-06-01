Он идеально подойдет как легкий обед в жаркий день, и как дополнение к мясным блюдам на пикнике. Рецептом летнего салата делится 24 Канал со ссылкой Radioclub.
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Летний салат
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 1 маленький кабачок;
– 4 – 5 помидоров черри;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– морская соль и зелень – по вкусу.
Приготовление:
- Огурец и кабачок нарежьте овощечисткой на полоски. Помидоры порежьте на половинки.
- Зелень мелко порежьте, залейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Дайте настояться 10 минут.
- Смешайте овощи и заправьте салат смесью из зелени. Посолите по вкусу и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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