Він ідеально підійде як легкий обід у спекотний день, і як доповнення до м'ясних страв на пікніку. Рецептом літнього салату ділиться 24 Канал з посиланням Radioclub.

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Літній салат

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 1 маленький кабачок;

– 4 – 5 помідорів чері;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– морська сіль та зелень – на смак.

Приготування:

Огірок і кабачок наріжте овочечисткою на смужки. Помідори поріжте на половинки.

Зелень дрібно поріжте, залийте оливковою олією та бальзамічним оцтом. Дайте настоятися 10 хвилин.

Змішайте овочі та заправте салат сумішшю із зелені. Посоліть на смак і подавайте до столу.

Смачного!

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