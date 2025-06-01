Він ідеально підійде як легкий обід у спекотний день, і як доповнення до м'ясних страв на пікніку. Рецептом літнього салату ділиться 24 Канал з посиланням Radioclub.
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Літній салат
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 1 маленький кабачок;
– 4 – 5 помідорів чері;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– морська сіль та зелень – на смак.
Приготування:
- Огірок і кабачок наріжте овочечисткою на смужки. Помідори поріжте на половинки.
- Зелень дрібно поріжте, залийте оливковою олією та бальзамічним оцтом. Дайте настоятися 10 хвилин.
- Змішайте овочі та заправте салат сумішшю із зелені. Посоліть на смак і подавайте до столу.
Смачного!
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