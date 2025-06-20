Найкраще запікати, оскільки тоді страва виходить смачної і без зайвого жиру. Як приготувати нагетси з цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Нагетси з цвітної капусти

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 1/2 головки цвітної капусти;

– 600 мілілітрів молока;

– 30 грамів борошна;

– 1/2 чашки панірувальних сухарів;

– сіль – на смак;

– оливкова олія;

– 2 – 4 столові ложки дріжджів.

Приготування:

Цвітну капусту помийте і поділіть на суцвіття.

У мисці змішайте молоко та борошно. В іншій мисці – дріжджі, панірувальні сухарі та сіль.

Занурюйте суцвіття капусти в суміш молока та борошна, а потім у суміш сухарів і дріжджів.

Викладіть суцвіття на деко, застелене папером для випічки або силіконовим килимком. Збризніть оливковою олією і запікайте 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів, поки суцвіття не покриються рум'яною скоринкою.

Готові нагетси подавайте з гарніром або як закуску, з будь-якими соусами.

Смачного!

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