Найкраще запікати, оскільки тоді страва виходить смачної і без зайвого жиру. Як приготувати нагетси з цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Нагетси з цвітної капусти
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1/2 головки цвітної капусти;
– 600 мілілітрів молока;
– 30 грамів борошна;
– 1/2 чашки панірувальних сухарів;
– сіль – на смак;
– оливкова олія;
– 2 – 4 столові ложки дріжджів.
Приготування:
- Цвітну капусту помийте і поділіть на суцвіття.
- У мисці змішайте молоко та борошно. В іншій мисці – дріжджі, панірувальні сухарі та сіль.
- Занурюйте суцвіття капусти в суміш молока та борошна, а потім у суміш сухарів і дріжджів.
- Викладіть суцвіття на деко, застелене папером для випічки або силіконовим килимком. Збризніть оливковою олією і запікайте 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів, поки суцвіття не покриються рум'яною скоринкою.
- Готові нагетси подавайте з гарніром або як закуску, з будь-якими соусами.
Смачного!
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