Найкраще запікати, оскільки тоді страва виходить смачної і без зайвого жиру. Як приготувати нагетси з цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Нагетси з цвітної капусти

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1/2 головки цвітної капусти;
– 600 мілілітрів молока;
– 30 грамів борошна;
– 1/2 чашки панірувальних сухарів;
– сіль – на смак;
– оливкова олія;
– 2 – 4 столові ложки дріжджів.

Приготування:

  1. Цвітну капусту помийте і поділіть на суцвіття.
  2. У мисці змішайте молоко та борошно. В іншій мисці – дріжджі, панірувальні сухарі та сіль.
  3. Занурюйте суцвіття капусти в суміш молока та борошна, а потім у суміш сухарів і дріжджів.
  4. Викладіть суцвіття на деко, застелене папером для випічки або силіконовим килимком. Збризніть оливковою олією і запікайте 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів, поки суцвіття не покриються рум'яною скоринкою.
  5. Готові нагетси подавайте з гарніром або як закуску, з будь-якими соусами.

Смачного!

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