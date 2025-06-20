Лучше всего запекать, поскольку тогда блюдо получается вкусным и без лишнего жира. Как приготовить наггетсы из цветной капусты рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Наггетсы из цветной капусты

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 1/2 головки цветной капусты;

– 600 миллилитров молока;

– 30 граммов муки;

– 1/2 чашки панировочных сухарей;

– соль – по вкусу;

– оливковое масло;

– 2 – 4 столовые ложки дрожжей.

Приготовление:

Цветную капусту помойте и поделите на соцветия.

В миске смешайте молоко и муку. В другой миске – дрожжи, панировочные сухари и соль.

Окунайте соцветия капусты в смесь молока и муки, а затем в смесь сухарей и дрожжей.

Выложите соцветия на противень, застеленный бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 30 – 40 минут при температуре 200 градусов, пока соцветия не покроются румяной корочкой.

Готовые наггетсы подавайте с гарниром или как закуску, с любыми соусами.

Приятного аппетита!

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