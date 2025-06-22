Закуска знаменует собой изысканное начало трапезы. 24 Канал со ссылкой на UA.press предлагает приготовить брускетты с чесночным кремом и помидорами – вкус вас приятно удивит.

Читайте также Еще вкуснее, чем куриные: хрустящие наггетсы из цветной капусты, которые можно в пост

Брускетты с чесночным кремом и помидорами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов помидоров черри;
– 4 зубчика чеснока;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– соль – по вкусу;
– салатная зелень – по вкусу;
– 2 ломтика хлеба;
– растительное масло.

Для крема:
– 50 граммов сыра "Фета";
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 70 граммов сливок 30%;
– 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку. Помидоры и чеснок положите в посуду для запекания, полейте маслом и посолите. Поставьте в духовку и запекайте, чтобы помидоры подрумянились и потрескались.
  2. Все ингредиенты для крема положите в чашу блендера и взбейте все вместе. Поставьте крем в холодильник.
  3. Когда помидоры запекутся, достаньте их, чтобы остыли. Тем временем положите хлеб на сковородку, чтобы подрумянился с обеих сторон.
  4. Выложите ломтики хлеба на тарелку, а на них сверху положите крем-сыр. На сыр выложите зелень салата и печеные помидоры с чесноком. Сверху можете притрусить молотым черным перцем.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и гороховый хумус с мятой и фетой.