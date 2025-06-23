Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой можно подавать и к праздничному, и к будничному столу – гости и родные будут поражены. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @vistovska_cooking.
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Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой
- Время: 30 минут
- Порции: примерно 15
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 3 яйца;
– 200 граммов муки;
– 300 граммов панировки;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец – по вкусу.
Для начинки:
– 150 граммов крабовых палочек;
– 2 плавленых сырка;
– 1 зубок чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки майонеза.
Как приготовить такие кабачковые сэндвичи: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Кружочки слегка подсолите и поперчите.
- Далее подготовить три емкости – в одну всыпьте муку, во вторую взбитые яйца, в третью панировочные сухари.
- Кабачок обваляйте в муке, яйце, в сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
- Пока кабачки остывают, приготовьте начинку. Крабовые палочки, плавленые сырки и чеснок натрите на терке, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Масса должна быть нежная, но не жидкая.
- Далее на один кружочек кабачка выложите немного начинки, накройте вторым кружочком, и получается кабачковый сэндвич. Сделайте так со всеми.
- Закуска вкусная как в теплом, так и в холодном виде, но если подаете из холодильника, то немного подогрейте в микроволновке.
Приятного аппетита!
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