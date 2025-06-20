Спробуйте подати такий оселедець до картопляного пюре – смачніше й не вигадаєш. Рецептом маринованого оселедця у томатному соусі ділиться 24 Канал з посиланням на Subota.
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Маринований оселедець у томатному соусі
- Час: 25 хвилин (24 години маринування)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 700 грамів філе оселедця;
– 200 грамів томатного кетчупу чи соку;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– 3 лаврових листки;
– 3 запашних перці горошком;
– 5 чорних перців горошком;
– 1 столова ложка яблучного оцту 6%;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці.
Приготування:
- Очистьте філе оселедця від шкіри й наріжте смужками. Очистьте цибулю і наріжте її кільцями або півкільцями.
- У великій каструлі змішайте кетчуп, воду, яблучний оцет, діжонську гірчицю, соняшникову олію, сіль, цукор, запашний та чорний перець та лавровий лист.
- Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть суміш до кипіння. Після закипання зменште вогонь і дайте маринаду покипіти ще 2 хвилини, щоб спеції розкрили аромат.
- Зніміть каструлю з вогню і залиште маринад охолонути до кімнатної температури.
- У скляний контейнер викладіть нарізаний оселедець і цибулю. Залийте рибу охолодженим маринадом, покриваючи рівномірно всі шматочки.
- Накрийте контейнер та поставте в холодильник мінімум на 24 години.
Смачного!
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