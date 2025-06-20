Спробуйте подати такий оселедець до картопляного пюре – смачніше й не вигадаєш. Рецептом маринованого оселедця у томатному соусі ділиться 24 Канал з посиланням на Subota.

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Маринований оселедець у томатному соусі

Час: 25 хвилин (24 години маринування)

25 хвилин (24 години маринування) Порції: 1

Інгредієнти:

– 700 грамів філе оселедця;

– 200 грамів томатного кетчупу чи соку;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 3 лаврових листки;

– 3 запашних перці горошком;

– 5 чорних перців горошком;

– 1 столова ложка яблучного оцту 6%;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці.

Приготування:

Очистьте філе оселедця від шкіри й наріжте смужками. Очистьте цибулю і наріжте її кільцями або півкільцями.

У великій каструлі змішайте кетчуп, воду, яблучний оцет, діжонську гірчицю, соняшникову олію, сіль, цукор, запашний та чорний перець та лавровий лист.

Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть суміш до кипіння. Після закипання зменште вогонь і дайте маринаду покипіти ще 2 хвилини, щоб спеції розкрили аромат.

Зніміть каструлю з вогню і залиште маринад охолонути до кімнатної температури.

У скляний контейнер викладіть нарізаний оселедець і цибулю. Залийте рибу охолодженим маринадом, покриваючи рівномірно всі шматочки.

Накрийте контейнер та поставте в холодильник мінімум на 24 години.

Смачного!

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