Попробуйте подать такую сельдь к картофельному пюре – вкуснее и не придумаешь. Рецептом маринованной сельди в томатном соусе делится 24 Канал со ссылкой на Subota.

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Маринованная селедка в томатном соусе

Время: 25 минут (24 часа маринования)

25 минут (24 часа маринования) Порции: 1

Ингредиенты:

– 700 граммов филе сельди;

– 200 граммов томатного кетчупа или сока;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 3 лавровых листа;

– 3 душистых перца горошком;

– 5 черных перцев горошком;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса 6%;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы.

Приготовление:

Очистите филе сельди от кожи и нарежьте полосками. Очистите лук и нарежьте его кольцами или полукольцами.

В большой кастрюле смешайте кетчуп, воду, яблочный уксус, дижонскую горчицу, подсолнечное масло, соль, сахар, душистый и черный перец и лавровый лист.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь и дайте маринаду покипеть еще 2 минуты, чтобы специи раскрыли аромат.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте маринад остыть до комнатной температуры.

В стеклянный контейнер выложите нарезанную сельдь и лук. Залейте рыбу охлажденным маринадом, покрывая равномерно все кусочки.

Накройте контейнер и поставьте в холодильник минимум на 24 часа.

Приятного аппетита!

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