Попробуйте подать такую сельдь к картофельному пюре – вкуснее и не придумаешь. Рецептом маринованной сельди в томатном соусе делится 24 Канал со ссылкой на Subota.
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Маринованная селедка в томатном соусе
- Время: 25 минут (24 часа маринования)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 700 граммов филе сельди;
– 200 граммов томатного кетчупа или сока;
– 150 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 3 лавровых листа;
– 3 душистых перца горошком;
– 5 черных перцев горошком;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса 6%;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы.
Приготовление:
- Очистите филе сельди от кожи и нарежьте полосками. Очистите лук и нарежьте его кольцами или полукольцами.
- В большой кастрюле смешайте кетчуп, воду, яблочный уксус, дижонскую горчицу, подсолнечное масло, соль, сахар, душистый и черный перец и лавровый лист.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь и дайте маринаду покипеть еще 2 минуты, чтобы специи раскрыли аромат.
- Снимите кастрюлю с огня и оставьте маринад остыть до комнатной температуры.
- В стеклянный контейнер выложите нарезанную сельдь и лук. Залейте рыбу охлажденным маринадом, покрывая равномерно все кусочки.
- Накройте контейнер и поставьте в холодильник минимум на 24 часа.
Приятного аппетита!
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