Такие томаты получаются очень вкусными. Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры рассказывает 24 Канал со ссылкой на Час Дій.

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Сладкие маринованные помидоры в маринаде

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1,5 – 2 килограмма помидоров;

– 1,5 литра кипятка;

– 200 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– лавровый лист, черный перец горошком – по вкусу.

Приготовление:

Помидоры помойте и обсушите. Чтобы кожица у помидоров не лопнула, наколите их вилкой.

В стерилизованные банки разложите помидоры. Осторожно залейте кипятком и оставьте на 10 минут.

После этого воду из банок слейте в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, добавьте несколько горошин черного перца и лавровый лист.

Кастрюлю поставьте на огонь, кипятите маринад 2 минуты. Затем влейте уксус и хорошо перемешайте.

Снова залейте помидоры уже готовым маринадом. Банки закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Готово!

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