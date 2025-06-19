Такие томаты получаются очень вкусными. Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры рассказывает 24 Канал со ссылкой на Час Дій.
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Сладкие маринованные помидоры в маринаде
- Время: 35 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма помидоров;
– 1,5 литра кипятка;
– 200 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– лавровый лист, черный перец горошком – по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры помойте и обсушите. Чтобы кожица у помидоров не лопнула, наколите их вилкой.
- В стерилизованные банки разложите помидоры. Осторожно залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
- После этого воду из банок слейте в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, добавьте несколько горошин черного перца и лавровый лист.
- Кастрюлю поставьте на огонь, кипятите маринад 2 минуты. Затем влейте уксус и хорошо перемешайте.
- Снова залейте помидоры уже готовым маринадом. Банки закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Готово!
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