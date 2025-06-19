Такі томати виходять дуже смачними. Як закрити на зиму солодкі мариновані помідори розповідає 24 Канал з посиланням на Час Дій.

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Солодкі мариновані помідори

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 кілограми помідорів;

– 1,5 літра окропу;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– лавровий лист, чорний перець горошком – на смак.

Приготування:

Помідори помийте й обсушіть. Щоб шкірка у помідорів не лопнула, наколіть їх виделкою.

У стерилізовані банки розкладіть помідори. Обережно залийте окропом і залиште на 10 хвилин.

Після цього воду з банок злийте в каструлю. Всипте сіль і цукор, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.

Каструлю поставте на вогонь, кип'ятіть маринад 2 хвилини. Потім влийте оцет і добре перемішайте.

Знову залийте помідори вже готовим маринадом. Банки закрийте кришками, переверніть й укутайте до повного охолодження.

Готово!

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