Закуска не только вкусная, а еще и быстрая и легкая в приготовлении. Рецептом паштета из курицы делится 24 Канал со ссылкой на Smachnenke.
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Паштет из курицы
- Время: 25 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 2 яйца;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 – 4 столовых ложек сливок;
– соль, черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте запеченное или отварное куриное филе на кусочки для удобства. Положите в чашу блендера.
- Добавьте вареные яйца, сливочное масло комнатной температуры, влейте сливки, посолите и поперчите. Взбейте все ингредиенты погружным блендером или в кухонном комбайне до однородной пышной консистенции.
- Готовый паштет переложите в емкость и по желанию охладите в холодильнике. Подавайте намазкой на хлеб, тосты или крекеры.
Приятного аппетита!
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