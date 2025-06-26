Закуска не только вкусная, а еще и быстрая и легкая в приготовлении. Рецептом паштета из курицы делится 24 Канал со ссылкой на Smachnenke.

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Паштет из курицы

  • Время: 25 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 2 яйца;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 – 4 столовых ложек сливок;
– соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте запеченное или отварное куриное филе на кусочки для удобства. Положите в чашу блендера.
  2. Добавьте вареные яйца, сливочное масло комнатной температуры, влейте сливки, посолите и поперчите. Взбейте все ингредиенты погружным блендером или в кухонном комбайне до однородной пышной консистенции.
  3. Готовый паштет переложите в емкость и по желанию охладите в холодильнике. Подавайте намазкой на хлеб, тосты или крекеры.

Приятного аппетита!

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