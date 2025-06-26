Закуска не тільки смачна, а ще й швидка та легка у приготуванні. Рецептом паштету з курки ділиться 24 Канал з посиланням на Smachnenke.

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Паштет з курки

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 – 4 столових ложок вершків;
– сіль, чорний перець – на смак.

Приготування:

  1. Наріжте запечене або відварене куряче філе на шматочки для зручності. Покладіть у чашу блендера.
  2. Додайте варені яйця, вершкове масло кімнатної температури, влийте вершки, посоліть й поперчіть. Збийте всі інгредієнти занурювальним блендером або в кухонному комбайні до однорідної пишної консистенції.
  3. Готовий паштет перекладіть в посудину та за бажанням охолодіть у холодильнику. Подавайте намазкою на хліб, тости або крекери.

Смачного!

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