Так і для консерви – немає нічого кращого, ніж стати намазкою на хліб. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує рецепт намазки з сардинами, плавленим сирком та яйцем.

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Намазка з сардинами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 1 банка сардин в томаті;
– 1 плавлений сирок;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

  1. Злийте з консерви соус. Рибу розімніть в мисці виделкою. Плавлений сирок натріть на тертці та додайте до сардин.
  2. Яйця відваріть в круту, охолодіть та натріть на тертці. Вмішайте в загальну суміш разом з майонезом.
  3. Якщо потрібно підсоліть та поперчіть. Подавайте з підсушеним хлібом.

Намазка готова!

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