Так и для консервы – нет ничего лучше, чем стать намазкой на хлеб. 24 Канал со ссылкой на UA.press предлагает рецепт намазки с сардинами, плавленым сыром и яйцом.
Читайте также Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт
Намазка с сардинами
- Время: 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 банка сардин в томате;
– 1 плавленый сырок;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Слейте из консервы соус. Рыбу разомните в миске вилкой. Плавленый сырок натрите на терке и добавьте к сардинам.
- Яйца отварите в крутую, охладите и натрите на терке. Вмешайте в общую смесь вместе с майонезом.
- Если нужно подсолите и поперчите. Подавайте с подсушенным хлебом.
Намазка готова!
Тоже приготовьте: маринованную сельдь в томатном соусе.