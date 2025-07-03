Існує безліч різновидів гуакамоле, все залежить від того, що ви додаєте до основи, але незмінний інгредієнт – авокадо. Рецептом класичного гуакамоле ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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    Гуакамоле – рецепт

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 6 – 8

    Інгредієнти:
    – 3 авокадо;
    – 1 чилі;
    – 2 помідори;
    – 1 цибуля;
    – 1 лайм;
    – 1 пучок кінзи;
    – 1 зубок часнику;
    – сіль – на смак.

    Приготування:

    1. Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.
    2. Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.
    3. М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами та подавайте до тостів, грінок та брускет.

    Смачного!

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