Летом салат просто идеально дополнит любой прием пищи, потому что быстро и вкусно. Рецептом салата с рукколой и пармезаном делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Салат с рукколой и пармезаном

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 140 граммов рукколы;

– 1/4 стакана пармезана тертого.



Для заправки:

– 1/4 стакана масла оливкового;

– 1 столовая ложка цедры лимона;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка уксуса винного;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1 зубок чеснока.

Приготовление:

Вымойте руколу, очистите ее от сухих стеблей и листьев. Обсушите на бумажном полотенце.

Приготовьте заправку. Смешайте масло, уксус, лимонный сок и цедру, сахар. Почистите чеснок и выдавите его в заправку. Хорошо перемешайте.

Натрите пармезан на специальной терке пластинками. Можно не тереть, а воспользоваться острым ножом.

Полейте салат заправкой, выкладывать на тарелку и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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