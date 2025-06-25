Салат можно подавать как гарнир к рыбе или мясу, или же есть как самостоятельный ужин. Рецептом этого диетического салата делится 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Читайте также Когда хочется чего-то свежего и полезного: готовим оригинальный сезонный хумус
Легкий салат без майонеза
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1/2 небольшой головки капусты;
– 1 – 2 средние морковки;
– 3 – 4 огурца;
– 1 сладкий болгарский перец;
– 1/2 чашки нарезанного укропа;
– 3 столовые ложки белого уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- В глубокую миску насыпьте нашинкованную капусту и нарезанную морковь, посолите и дайте немного постоять. Они пустят сок и станут более мягкими.
- Добавьте нарезанные огурцы и перец, свежую зелень. Тщательно перемешайте.
- Теперь приготовьте заправку – смешайте уксус, масло и черный молотый перец.
- Полейте овощную смесь заправкой и снова перемешайте. Дайте настояться 10 минут. При подаче добавьте несколько капель лимонного сока.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: итальянские брускетты с чесночным кремом и помидорами.