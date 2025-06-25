Салат можно подавать как гарнир к рыбе или мясу, или же есть как самостоятельный ужин. Рецептом этого диетического салата делится 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Легкий салат без майонеза

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1/2 небольшой головки капусты;

– 1 – 2 средние морковки;

– 3 – 4 огурца;

– 1 сладкий болгарский перец;

– 1/2 чашки нарезанного укропа;

– 3 столовые ложки белого уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

В глубокую миску насыпьте нашинкованную капусту и нарезанную морковь, посолите и дайте немного постоять. Они пустят сок и станут более мягкими.

Добавьте нарезанные огурцы и перец, свежую зелень. Тщательно перемешайте.

Теперь приготовьте заправку – смешайте уксус, масло и черный молотый перец.

Полейте овощную смесь заправкой и снова перемешайте. Дайте настояться 10 минут. При подаче добавьте несколько капель лимонного сока.

Приятного аппетита!

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