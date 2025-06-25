Салат можна подавати як гарнір до риби або м'яса, чи ж їсти як самостійну вечерю. Рецептом цього дієтичного салату ділиться 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Легкий салат без майонезу

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1/2 невеликої головки капусти;

– 1 – 2 середні моркви;

– 3 – 4 огірки;

– 1 солодкий болгарський перець;

– 1/2 чашки нарізаного кропу;

– 3 столові ложки білого оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець – на смак.

Приготування:

У глибоку миску насипте нашатковану капусту й нарізану моркву, посоліть й дайте трохи постояти. Вони пустять сік і стануть м'якшими.

Додайте нарізані огірки та перець, свіжу зелень. Ретельно перемішайте.

Тепер приготуйте заправку – змішайте оцет, олію й чорний мелений перець.

Полийте овочеву суміш заправкою й знову перемішайте. Дайте настоятися 10 хвилин. При подачі додайте кілька крапель лимонного соку.

Смачного!

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