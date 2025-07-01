Влітку салат просто ідеально доповнить будь-який прийом їжі, бо швидко і смачно. Рецептом салату із руколою та пармезаном ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

    Читайте також Захочеться щовечора: дієтичний салат без майонезу, який поєднуються зі всім

    Салат із руколою та пармезаном

    • Час: 5 хвилин
    • Порції: 2

    Інгредієнти:
    – 140 грамів руколи;
    – 1/4 склянки пармезану тертого.

    Для заправки:
    – 1/4 склянки олії оливкової;
    – 1 столова ложка цедри лимона;
    – 2 столові ложки лимонного соку;
    – 1 чайна ложка оцту винного;
    – 1/2 чайної ложки цукру;
    – 1 зубок часнику.

    Приготування:

    1. Вимийте руколу, очистьте її від сухих стебел і листків. Обсушіть на паперовому рушнику.
    2. Приготуйте заправку. Змішайте олію, оцет, лимонний сік і цедру, цукор. Почистьте часник і вичавіть його в заправку. Добре перемішайте.
    3. Натріть пармезан на спеціальній тертушці пластинками. Можна не терти, а скористатися гострим ножем.
    4. Полийте салат заправкою, викладати на тарілку й насолоджуйтеся.

    Смачного!

    Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей салат з горіховою заправкою.