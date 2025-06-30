Він готується швидко і просто, й чудово урізноманітнить літній раціон. Рецептом салату з горіховою заправкою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.
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Салат з горіховою заправкою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 4 огірки;
– 150 грамів помідорів чері;
– синя цибуля.
Для заправки:
– кінза;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 2 зубки часнику;
– лимонний сік – на смак;
– оливкова олія;
– сіль, перець – на смак;
– вода – залежно від бажаної густоти.
Як приготувати цей салат: дивіться відео
Приготування:
- Всі інгредієнти для заправки помістіть у блендер та поєднайте до однорідної консистенції.
- Наріжте огірки та помідори. Півкружальцями поріжте цибулю і трохи помніть її руками, щоб пустила сік.
- В посудину насипте овочі та залийте їх заправкою. Перемішайте все і подавайте до столу.
Смачного!
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