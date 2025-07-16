24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.
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Как приготовить яичную намазку с тунцом?
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка тунца;
– 2 огурца;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– соль по желанию.
Приготовление:
- Яйца сварите и разомните вилкой.
- Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец. Все хорошо перемешайте.
- Подавайте с тостами и наслаждайтесь.
Готово!
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