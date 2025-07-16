24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже корисної і смачної намазки з варених яєць, з огірками й тунцем.
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Як приготувати яєчну намазку з тунцем?
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сіль за бажанням.
Приготування:
- Яйця зваріть та розімніть виделкою.
- Додайте порізані огірки, крем-сир і тунець. Все добре перемішайте.
- Подавайте з тостами й смакуйте.
Готово!
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