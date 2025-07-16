24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже корисної і смачної намазки з варених яєць, з огірками й тунцем.

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Як приготувати яєчну намазку з тунцем?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 банка тунця;

– 2 огірки;

– 1 столова ложка крем-сиру;

– сіль за бажанням.

Приготування:

Яйця зваріть та розімніть виделкою.

Додайте порізані огірки, крем-сир і тунець. Все добре перемішайте.

Подавайте з тостами й смакуйте.

Готово!

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