24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже корисної і смачної намазки з варених яєць, з огірками й тунцем.

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Як приготувати яєчну намазку з тунцем?

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сіль за бажанням.

Приготування:

  1. Яйця зваріть та розімніть виделкою.
  2. Додайте порізані огірки, крем-сир і тунець. Все добре перемішайте.
  3. Подавайте з тостами й смакуйте.

Готово!

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