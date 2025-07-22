Это не только быстрый и сытный выбор для начала дня, а еще и визуально привлекательный. Рецептом французских тостов с томатами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Как приготовить французские тосты с томатами?

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 3 яйца;
    – 360 миллилитров молока;
    – 0,5 чайной ложки соли;
    – перец черный молотый – по вкусу;
    – 8 ломтиков тостового хлеба;
    – 60 граммов масла сливочного;
    – 350 граммов томатов черри;
    – 2 веточки базилика;
    – 2 веточки тимьяна;
    – 50 граммов соуса песто.

    Приготовление:

    1. Хорошо промойте черри и базилик. Зелень измельчите, часть отложите для украшения. Хлеб нарежьте на ломтики.
    2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью, перцем и 1 столовой ложки измельченного базилика. Опустите ломтики хлеба так, чтобы они хорошо пропитались.
    3. На среднем огне растопите 20 граммов масла. Поочередно обжарьте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Параллельно на той же сковороде сбоку обжарьте черри, чтобы стали мягкими.
    4. Выложите горячие тосты на тарелку, рядом положите обжаренные черри. Полейте все соусом песто и посыпьте оставшимся базиликом и тимьяном. Подавайте сразу же.

    Приятного аппетита!

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