Это не только быстрый и сытный выбор для начала дня, а еще и визуально привлекательный. Рецептом французских тостов с томатами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Как приготовить французские тосты с томатами?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 360 миллилитров молока;

– 0,5 чайной ложки соли;

– перец черный молотый – по вкусу;

– 8 ломтиков тостового хлеба;

– 60 граммов масла сливочного;

– 350 граммов томатов черри;

– 2 веточки базилика;

– 2 веточки тимьяна;

– 50 граммов соуса песто.

Приготовление:

Хорошо промойте черри и базилик. Зелень измельчите, часть отложите для украшения. Хлеб нарежьте на ломтики.

В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью, перцем и 1 столовой ложки измельченного базилика. Опустите ломтики хлеба так, чтобы они хорошо пропитались.

На среднем огне растопите 20 граммов масла. Поочередно обжарьте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Параллельно на той же сковороде сбоку обжарьте черри, чтобы стали мягкими.

Выложите горячие тосты на тарелку, рядом положите обжаренные черри. Полейте все соусом песто и посыпьте оставшимся базиликом и тимьяном. Подавайте сразу же.

Приятного аппетита!

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