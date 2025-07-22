Это не только быстрый и сытный выбор для начала дня, а еще и визуально привлекательный. Рецептом французских тостов с томатами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Как приготовить французские тосты с томатами?
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 360 миллилитров молока;
– 0,5 чайной ложки соли;
– перец черный молотый – по вкусу;
– 8 ломтиков тостового хлеба;
– 60 граммов масла сливочного;
– 350 граммов томатов черри;
– 2 веточки базилика;
– 2 веточки тимьяна;
– 50 граммов соуса песто.
Приготовление:
- Хорошо промойте черри и базилик. Зелень измельчите, часть отложите для украшения. Хлеб нарежьте на ломтики.
- В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью, перцем и 1 столовой ложки измельченного базилика. Опустите ломтики хлеба так, чтобы они хорошо пропитались.
- На среднем огне растопите 20 граммов масла. Поочередно обжарьте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Параллельно на той же сковороде сбоку обжарьте черри, чтобы стали мягкими.
- Выложите горячие тосты на тарелку, рядом положите обжаренные черри. Полейте все соусом песто и посыпьте оставшимся базиликом и тимьяном. Подавайте сразу же.
Приятного аппетита!
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