Например, можно сделать невероятно вкусный и быстрый завтрак. 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ptashka_nadia делится рецептом омлета из лаваша и яиц с оригинальной начинкой.

Читайте также Изысканно, быстро и полезно: готовим низкокалорийный салат из рукколы и креветок

Как приготовить вкусный омлет в лаваше?

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 сырный лаваш;
– 1 – 2 яйца;
– соль, перец – по вкусу;
– моцарелла;
– колбаса;
– зелёный лук;
– помидоры.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду и дайте прихватиться.
  2. Сверху выложите лаваш. Когда возьмется к яйцам – переверните.
  3. Сверху выложите начинку из сыра, колбасы, помидоров и лука.

  4. Сложите на половину, немного обжарьте с двух сторон и подавайте.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: французские тосты с томатами на завтрак.