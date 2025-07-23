Он удачно дополнит не только обычный прием пищи, но и любой праздничный стол. Рецептом салата из рукколы и креветок делится 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.
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Как приготовить салат из рукколы и креветок?
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов рукколы;
– 300 граммов креветок;
– 250 граммов помидоров черри;
– 1 авокадо;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 лимона;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– соль – по вкусу;
– 1 зубок чеснока;
– кунжут – для украшения.
Приготовление:
- Сначала креветки очистите от панциря, удалите кишечник и обжарьте на масле, добавив чеснок. Тогда влейте соевый соус и оставьте пропитаться еще на 5 минут.
- Авокадо разделите на две части, достаньте косточку и по ложке выковыряйте мякоть, нарежьте средними кубиками. Помидоры разрежьте на две части. Листья рукколы порвите руками и пересыпьте в посудину для салата.
- Далее сделайте заправку. Разрежьте лайм или лимон и выжмите сок из половинки. Добавьте оливковое масло, щепотку соли и хорошо перемешайте.
- Соедините рукколу, черри и авокадо, и заправьте соусом. Переместите все на плоскую тарелку, сверху хаотично выложите креветки и посыпьте кунжутом. Сбрызните остатками заправки и подавайте.
Приятного аппетита!
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