Він вдало доповнить не лише звичайний прийом їжі, а й будь-який святковий стіл. Рецептом салату із руколи та креветок ділиться 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.
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Як приготувати салат з руколи та креветок?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів руколи;
– 300 грамів креветок;
– 250 грамів помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 лимона;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– сіль – на смак;
– 1 зубок часнику;
– кунжут – для прикраси.
Приготування:
- Спочатку креветки очистьте від панцира, видаліть кишківник і обсмажте на олії, додавши часник. Тоді влийте соєвий соус та залиште просочитися ще на 5 хвилин.
- Авокадо розділіть на дві частини, дістаньте кісточку і за ложкою виколупайте м'якуш, наріжте середніми кубиками. Помідори розріжте на дві частини. Листя руколи порвіть руками та пересипте в посудину для салату.
- Далі зробіть заправку. Розріжте лайм або лимон і вичавіть сік із половинки. Додайте оливкову олію, дрібку солі та добре перемішайте.
- З'єднайте руколу, чері та авокадо, й заправте соусом. Перемістіть все на пласку тарілку, зверху хаотично викладіть креветки й посипте кунжутом. Скропіть залишками заправки й подавайте.
Смачного!
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