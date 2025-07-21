Попри ці зміни, страва успішно зберігає улюблений смак класичної лазаньї. Рецептом з кабачками ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @yummy.lera.

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Як приготувати кабачкову лазанью?

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 100 грамів сиру.



Для соусу болоньєзе:

– 1 цибуля;

– 500 грамів фаршу;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець, спеції – на смак;

– 200 грамів томатної пасти.



Для соусу бешамель:

– 40 грамів вершкового масла;

– 30 грамів борошна;

– 600 мілілітрів молока;

– сіль, перець, мускатний горіх – на смак.⠀

Покрокове приготування кабачкової лазаньї: дивіться відео

Приготування:

Кабачки наріжте тонкими скибочками, а сир натріть на терці.

Для соусу болоньєзе цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору, додайте фарш, часник, спеції й смажте до готовності. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте декілька хв.

Для соусу бешамель розтопіть масло, додайте борошно і добре перемішайте. Тоді молоко, спеції й варіть до легкого загущення.

Зберіть кабачкову лазанью за принципом: бешамель – кабачки – болоньєзе – сир. Продовжуйте до закінчення інгредієнтів.

Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Подавайте та насолоджуйтеся.

Смачного!

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