Несмотря на эти изменения, блюдо успешно сохраняет любимый вкус классической лазаньи. Рецептом с кабачками делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @yummy.lera.

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Как приготовить кабачковую лазанью?

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 100 граммов сыра.



Для соуса болоньезе:

– 1 лук;

– 500 граммов фарша;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец, специи – по вкусу;

– 200 граммов томатной пасты.



Для соуса бешамель:

– 40 граммов сливочного масла;

– 30 граммов муки;

– 600 миллилитров молока;

– соль, перец, мускатный орех – по вкусу.⠀

Пошаговое приготовление кабачковой лазаньи: смотрите видео

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими ломтиками, а сыр натрите на терке.

Для соуса болоньезе лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш, чеснок, специи и жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько мин.

Для соуса бешамель растопите масло, добавьте муку и хорошо перемешайте. Тогда молоко, специи и варите до легкого загустения.

Соберите кабачковую лазанью по принципу: бешамель – кабачки – болоньезе – сыр. Продолжайте до окончания ингредиентов.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Подавайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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