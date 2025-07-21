Несмотря на эти изменения, блюдо успешно сохраняет любимый вкус классической лазаньи. Рецептом с кабачками делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @yummy.lera.
Читайте также Когда, как не в сезон: готовим сочную галету с томатами – добавки будут просить еще не доев
Как приготовить кабачковую лазанью?
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 100 граммов сыра.
Для соуса болоньезе:
– 1 лук;
– 500 граммов фарша;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец, специи – по вкусу;
– 200 граммов томатной пасты.
Для соуса бешамель:
– 40 граммов сливочного масла;
– 30 граммов муки;
– 600 миллилитров молока;
– соль, перец, мускатный орех – по вкусу.⠀
Пошаговое приготовление кабачковой лазаньи: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачки нарежьте тонкими ломтиками, а сыр натрите на терке.
- Для соуса болоньезе лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш, чеснок, специи и жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько мин.
- Для соуса бешамель растопите масло, добавьте муку и хорошо перемешайте. Тогда молоко, специи и варите до легкого загустения.
- Соберите кабачковую лазанью по принципу: бешамель – кабачки – болоньезе – сыр. Продолжайте до окончания ингредиентов.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Подавайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот слоеный пирог с курицей и грибами.