Эта ароматная выпечка готовится очень просто, а каждый раз дарит незабываемые вкусовые впечатления. Рецептом галеты с томатами и сыром делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @annasimiachko.

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Как испечь галету с томатами и сыром?

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 100 граммов рисовой муки;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка соды без горки;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 100 граммов твердого сыра или сулугуни;

– 3 спелых томата;

– 2 – 3 чайные ложки соуса песто;

– 1 желток для смазывания;

– специи – по вкусу;

– оливковое масло.

Пошаговый рецепт галеты с томатами: смотрите видео

Приготовление:

Творог, яйцо, соль, сметану перетрите вместе.

Просейте муку с содой и замесите тесто руками. Оно будет немного липнуть, но со временем станет эластичным и мягким. Оставьте его на 15 минут отдохнуть.

Далее присыпьте мукой пергамент, раскатайте тесто, распределите соус песто, натрите твердый сыр и сверху щедро выложите томаты.

Посыпьте специями – перцем, базиликом и другим по вкусу. Полейте оливковым маслом и смажьте края желтком.

Поставьте выпекаться в духовку на 170 градусов на 25 минут. Как заметите румяную корочку – готово.

Приятного аппетита!

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