Галичина – регион, известный своими кулинарными шедеврами, имеет особую приверженность к свежеиспеченным штруделям и подобной выпечке. Их можно попробовать в местных кафе, в частных домах по всему Львову или даже найти просто на улицах, а можно приготовить и дома.