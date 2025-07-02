Этот штрудель имеет начинку, как в любимых пирожках, только готовится вдвое быстрее. Рецепт штрудля с картофелем и грибами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Штрудель с картофелем и грибами

    • Время: 50 минут
    • Порции: 6

    Ингредиенты для теста:
    – 250 граммов муки;
    – 100 миллилитров теплой воды;
    – 6 столовых ложек растительного масла;
    – 1/4 чайной ложки соли.

    Для начинки:
    – 6 картофелин;
    – 500 граммов шампиньонов;
    – 1 лук желтый репчатый;
    – 1/2 чайной ложки соли;
    – 1/4 чайной ложки перца черного;
    – 20 граммов укропа;
    – 200 миллилитров молока;
    – 1 яйцо.

    Приготовление:

    1. Воду, муку, соль смешайте. Отбейте тесто руками, чтобы было мягкое. Заверните его в пищевую пленку или в пакет, положите в теплую воду.
    2. Очистите и помойте картофель. Нарежьте его кубиками, залейте водой в кастрюле и варите до мягкости в подсоленной воде.
    3. Очистите грибы, нарежьте мелкими кусочками. Очистите лук, порежьте кубиками. На растительном или масле обжарьте грибы до золотистой корочки, добавьте лук, также его обжарьте до золотистости. Добавьте перец и другие специи по вкусу.
    4. С картофеля слейте воду, измельчите его толкушкой или блендером. Влейте молоко и перемешайте. При необходимости досолите. Добавьте зажарку из грибов и перемешайте все вместе.
    5. Тесто распакуйте, обваляйте в муке и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1,5 сантиметра. Смажьте тесто маслом и выложите на него начинку.
    6. Закрутите тесто в рулет, хорошо защипните края и выложите на смазанный жиром пергамент швом вниз. Обмажьте сверху яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
    7. Подавайте штрудель теплым. Можете полить его сметаной или грибной подливкой.

    Приятного аппетита!

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