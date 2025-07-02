Галичина – регіон, відомий своїми кулінарними шедеврами, має особливу прихильність до свіжоспечених штруделів та подібної випічки. Їх можна скуштувати у місцевих кав'ярнях, у приватних будинках по всьому Львову або навіть знайти просто на вулицях, а можна приготувати і вдома.