Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking ділиться рецептом соковитих і смачних фаршированих грибів із м'ясним фаршем. Вони стануть ідеальним доповненням до літнього барбекю.
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Гриби з фаршем і сиром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 6 середніх печериць;
– 100 – 150 грамів фаршу;
– кріп, петрушка;
– 100 мілілітрів томатного пюре;
– сіль, перець – на смак;
– 100 грамів сиру.
Приготування:
- Печериці помийте й очистьте за потреби. Дістаньте ніжки та дрібно наріжте, перекладіть в тарілку.
- Додайте фарш, зелень і томатне пюре. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.
- Нафаршируйте шапочки печериць, перекладіть у форму для запікання і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Після дістаньте, посипте натертим сиром і запікайте ще 5 хвилин до золотистої скоринки з увімкненим режимом конвекції.
Готово!
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