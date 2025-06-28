Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking ділиться рецептом соковитих і смачних фаршированих грибів із м'ясним фаршем. Вони стануть ідеальним доповненням до літнього барбекю.

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Гриби з фаршем і сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 6 середніх печериць;
– 100 – 150 грамів фаршу;
– кріп, петрушка;
– 100 мілілітрів томатного пюре;
– сіль, перець – на смак;
– 100 грамів сиру.

Приготування:

  1. Печериці помийте й очистьте за потреби. Дістаньте ніжки та дрібно наріжте, перекладіть в тарілку.
  2. Додайте фарш, зелень і томатне пюре. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.
  3. Нафаршируйте шапочки печериць, перекладіть у форму для запікання і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
  4. Після дістаньте, посипте натертим сиром і запікайте ще 5 хвилин до золотистої скоринки з увімкненим режимом конвекції.

Готово!

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