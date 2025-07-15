Ця ароматна випічка готується дуже просто, а щоразу дарує незабутні смакові враження. Рецептом галети з томатами та сиром ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @annasimiachko.

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Як спекти галету з томатами та сиром?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки сметани;

– 100 грамів рисового борошна;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка соди без гірки;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 100 грамів твердого сиру або сулугуні;

– 3 стиглі томати;

– 2 – 3 чайні ложки соусу песто;

– 1 жовток для змащування;

– спеції – на смак;

– оливкова олія.

Покроковий рецепт галети з томатами: дивіться відео

Приготування:

Кисломолочний сир, яйце, сіль, сметану перетріть разом.

Просійте борошно з содою і замісіть тісто руками. Воно буде трохи липнути, але згодом стане еластичним і м'яким. Залиште його на 15 хвилин відпочити.

Далі присипте борошном пергамент, розкачайте тісто, розподіліть соус песто, натріть твердий сир і зверху щедро викладіть томати.

Посипте спеціями – перцем, базиліком та іншим на смак. Полийте оливковою олією та змастіть краї жовтком.

Поставте випікатися у духовку на 170 градусів на 25 хвилин. Як помітите рум'яну скоринку – готово.

Смачного!

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